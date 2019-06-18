Соседка убила мужчину, который не давал распивать алкоголь в Тюмени
Соседка, которой мужчина не давал распивать алкоголь с его сожительницей, нанесла ему удар ножом. От полученного ранения он скончался, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве рассказали, что в одной из комнат общежития, расположенного на улице Республики, было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело. Позже была задержана его 28-летняя соседка по комнате.
– По версии следствия между потерпевшим и подозреваемой произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина был против того, чтобы его сожительница распивала спиртные напитки с соседкой. Соседка разозлилась, взяла нож и ударила ему в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Врачам скорой медицинской помощи оставалось только констатировали смерть, – рассказали подробности в пресс-службе.
Там добавили, что в ближайшее время злоумышленнице будет предъявлено обвинение.
ИСТОЧНИК KP.RU