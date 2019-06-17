СЕГОДНЯ 20:38 2019-06-17T20:38:40+03:00

Тюменцев с ограниченными возможностями зовут на «Зарядки с чемпионом» Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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В Областном центре реабилитации инвалидов продолжается реализация социального проекта «Спорт для всех», в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, главной целью проекта является создание условий для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностями здоровья.

К ежененедельным тренировкам с командой Workout-центра добавятся «Зарядки с чемпионом». Этим чемпионом будет обладатель рекорда России по подтягиванию с дополнительным отягощением, судья международной категории по Street WORKOUT and StreetLifting, призер различных соревнований и фестивалей в силовых дисциплинах, лидер движения STREET Workout Тюменской области Сергей Мехнин. Первое занятие состоится на спортивной площадке областного центра реабилитации инвалидов 20 июня по адресу: ул. Уральская, 60/1.

Участвовать в проекте могут дети-инвалиды, трудоспособные инвалиды и инвалиды пенсионного возраста.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Областной клинической больнице №2 открылось отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Реабилитацию здесь могут проходить 24 человека одновременно. С больными работают неврологи, инструкторы лечебной физкультуре и физиотерапевты, логопед, психолог. В среднем реабилитация длится две недели, после чего пациент направляется на амбулаторный этап восстановления в поликлинику по месту жительства.

По словам медиков, в отделении действуют кабинеты физиотерапии, психотерапии, логопедии, залы механо- и кинезиотерапии. Все аппараты с биологической обратной связью, то есть система непрерывно мониторит физиологические показатели пациента в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU