2019-06-17T19:14:52+03:00
Общество

Гости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКО

Мероприятие состоялось на прошедших выходных
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Гости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКОГости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКОФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюмени на минувших выходных состоялся третий по счёту праздник добрососедства «Фестиваль соседей», который проводится Альянсом социально ориентированных некоммерческих организаций при поддержке региональной Общественной палаты и правительства Тюменской области. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на площади ДК «Орфей» развернулась традиционная выставка тюменских общественных организаций. Гости смогли познакомиться с работой и социальными проектами более 20-ти ведущих тюменских НКО.

Экстренную социальную помощь оказывали волонтёры на стендах продовольственного проекта «Банк еды» и вещевого социального обменника «Тюменская Дармарка». Последний стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов первой волны 2019 года, список которых объявлен накануне.

Эксперты ЦОК «ЖКХ Контроль» и Западно-Сибирского регионального центра медиации и права организовали на своих площадках бесплатную помощь для всех желающих. Специалисты центра дополнительного профессионального образования «Мои профессии» провели консультации по финансовой грамотности и снижению кредитной нагрузки, а волонтёры проекта «Молодёжная финансовая инициатива» предлагали освоить азы грамотного поведения на рынке финансовых услуг.

Лепке игрушек из глины можно было на площадке потребительского общества «Благосостояние», а у волонтёров благотворительного фонда «Бумеранг добра» - принять участие в игровой программе «Ура, каникулы!».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Более 500 социальных предпринимателей из Тюменской области, Югры, ЯНАО и Свердловской области приняли участие в первом в УФО слете социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2019». Мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня образования Тюменской области, состоялось в Тюменском технопарке для обмена информацией, компетенциями и лучшими практиками в области социального предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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