2019-06-18T05:28:58+03:00
Общество

Почти две тысячи мусорных контейнеров установят в Тюменской области

Сейчас обустраиваются контейнерные площадки
Вадим Бегун
Поделиться:
Отходы отправляются на мусоросортировочный завод.Отходы отправляются на мусоросортировочный завод.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

1 723 контейнеров для мусора установят в Тюменской области. Средства поступят в муниципалитеты из регионального бюджета. Об этом сообщили в Департаменте общественных связей региона.

– Предполагается, что в Тюмени будут созданы 362 контейнерные площадки, в Тобольске – 58, в Ишиме – 258, в Заводоуковском городском округе – 178, в Ялуторовске – 154. Также специальные места для твердых бытовых отходов оборудуют в Тюменском, Бердюжском, Армизонском, Ишимском, Омутинском Сорокинском, Упоровском районах, – рассказали в департаменте.

Там напомнили, что сообщить о переполненных контейнерных площадках можно ежедневно с 7 до 23 часов по телефону диспетчерской службы регионального оператора: 8-800-250-73-26. Также жалобы принимаются через форму обратной связи на сайте компании.

Напомним, что все коммунальные отходы поступают на тюменский мусоросортировочный завод, разбираются по фракциям, пригодные направляются на вторичную переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени инсценируют бой в рамках акции «Свеча памяти»
Тюменец получил ножом в бедро за хвастовство
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Тюменцев приглашают на утренние разминки с профессиональными тренерами
В Тюменской области за 2018 год на 440 лечащих врачей стало больше
Тюменцы все чаще стали покупать яхты
В Тюмени презентуют книгу известного писателя
Погода в Тюмени на 18 июня: немного потеплеет
Тюменцев с ограниченными возможностями зовут на «Зарядки с чемпионом»
Голышмановские предприниматели узнали о поддержке регионального Инвестиционного агентства
В Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный метод
Сфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизации
Гости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКО
Тобольские робототехники сразились в отборочном этапе «Кубка РТК: «Тюмень»
В Тюменской области определили Лучшего тракториста-машиниста
Тюменский фанерный завод увеличит производственные мощности на 30%
В Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормов