Почти две тысячи мусорных контейнеров установят в Тюменской области

СЕГОДНЯ 05:28 2019-06-18T05:28:58+03:00

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1 723 контейнеров для мусора установят в Тюменской области. Средства поступят в муниципалитеты из регионального бюджета. Об этом сообщили в Департаменте общественных связей региона.

– Предполагается, что в Тюмени будут созданы 362 контейнерные площадки, в Тобольске – 58, в Ишиме – 258, в Заводоуковском городском округе – 178, в Ялуторовске – 154. Также специальные места для твердых бытовых отходов оборудуют в Тюменском, Бердюжском, Армизонском, Ишимском, Омутинском Сорокинском, Упоровском районах, – рассказали в департаменте.

Там напомнили, что сообщить о переполненных контейнерных площадках можно ежедневно с 7 до 23 часов по телефону диспетчерской службы регионального оператора: 8-800-250-73-26. Также жалобы принимаются через форму обратной связи на сайте компании.

Напомним, что все коммунальные отходы поступают на тюменский мусоросортировочный завод, разбираются по фракциям, пригодные направляются на вторичную переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU