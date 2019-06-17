2019-06-17T15:44:07+03:00
Общество

Тюменский аэропорт не создал комфортные условия для инвалидов

При входе в помещение аэровокзала даже не было пандусов
Вадим Бегун
Поделиться:
Инвалидам на тюменском аэровокзале было некомфортно. Фото - pixabay.comИнвалидам на тюменском аэровокзале было некомфортно. Фото - pixabay.com
Изменить размер текста:

АО «ЮТэйр-Инжиниринг», как оператор аэродрома «Плеханово», не в полном объеме создало условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к аэровокзалу. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

– В аэропорту не осуществлялось дублирование необходимой для ознакомления звуковой и зрительной информации, отсутствовала мнемосхема аэровокзала со шрифтом Брайля для инвалидов по зрению, не обеспечено звуковое оповещение об услугах и порядке их оказания, – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на момент проверки при входе в помещение аэровокзала отсутствовали пандусы, краевые ступени при входе не были выделены контрастным цветом, кроме того, отсутствовала универсальная оборудованная кабина-туалет для инвалидов.

По итогу проверки генеральному директору АО «ЮТэйр-Инжиниринг» внесено представление, предприятием приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семейная игротека «Конструктория» проведет творческие мастер-классы для ишимцев
Не успел затормозить: в Тюмени грузовик протаранил мотоцикл
Развязку ТКАД с улицей Монтажников откроют через несколько месяцев в Тюмени
Тюменцы смогут жаловаться на визуальный мусор в Instagram
Теплосетевое имущество готовят к отопительному сезону в Тюмени
Тюменцев научат реставрировать предметы, найденные на местах боев Великой Отечественной
В Тюмени мужчина несколько дней жил со сломанными ребрами без врачебной помощи
Выпускники вновь закружатся в вальсе на тюменской набережной
Тюменский сквер героя Советского союза благоустроят за 170 миллионов рублей
Дело о кровавой расправе тюменца с «кредитором» и его спутницей ушло в прокуратуру
Тюменский хирург заявила о превосходстве местных докторов над южнокорейскими коллегами
Почти два десятка людей вытащили из огня тюменские спасатели
В одной из больниц Тюмени открылось отделение реабилитации
Единоросы сделали многодетной семье из Тюмени необычный подарок
Тюменцев предупредили о третьем этапе опрессовок
Две тысячи человек примут участие в нефтегазовом форуме в Тюмени
В Тюменском областном суде проходит очередное заседание по «мусорной» реформе
Тюменцам предлагают пожаловаться на травмоопасные детские площадки