Тюменский аэропорт не создал комфортные условия для инвалидов

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-17T15:44:07+03:00

При входе в помещение аэровокзала даже не было пандусов

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АО «ЮТэйр-Инжиниринг», как оператор аэродрома «Плеханово», не в полном объеме создало условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к аэровокзалу. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

– В аэропорту не осуществлялось дублирование необходимой для ознакомления звуковой и зрительной информации, отсутствовала мнемосхема аэровокзала со шрифтом Брайля для инвалидов по зрению, не обеспечено звуковое оповещение об услугах и порядке их оказания, – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на момент проверки при входе в помещение аэровокзала отсутствовали пандусы, краевые ступени при входе не были выделены контрастным цветом, кроме того, отсутствовала универсальная оборудованная кабина-туалет для инвалидов.

По итогу проверки генеральному директору АО «ЮТэйр-Инжиниринг» внесено представление, предприятием приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU