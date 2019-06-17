В Тюмени мужчина несколько дней жил со сломанными ребрами без врачебной помощи

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-17T12:51:45+03:00

Пенсионер упал с лестницы и три дня кашлял кровью

Изменить размер текста: A A

69-летний тюменец упал с метровой лестницы на инструменты. Факт падения он скрыл от родственников. Однако они все же почуяли неладное. Подробности рассказали в Станции скорой медицинской помощи.

– Состояние пенсионера вызвало беспокойство у приехавших к нему в гости родственников. Дело в том, что мужчина кашлял кровью и тяжело дышал. Им удалось выяснить, что три дня назад он занимался дома ремонтом и упал с метровой лестницы на инструменты, – сообщили в пресс-службе медорганизации.

Медики диагностировали у пациента закрытый перелом 9 и 10 ребер справа, ушиб правого легкого. Ему поставили обезболивающий укол и дали маску с кислородом. После оказанной помощи пациента доставили в ОКБ № 2.

По сообщению пресс-службы, всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1251 жителю областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 511 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU