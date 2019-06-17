Тюменский хирург заявила о превосходстве местных докторов над южнокорейскими коллегами

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-17T11:07:19+03:00

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Онколог-хирург из Тюмени Юлия Стольникова заявила, что операции в Тюмени проводятся более продвинутыми методами, чем в Южной Корее.

– Я посмотрела на уровень пластической хирургии в Южной Корее изнутри. Мы с коллегами посетили одну из клиник, в частности, имели возможность пройти в операционную и посмотреть, как производят увеличение молочных желез корейские хирурги, - рассказала пластический хирург «Медицинского города» Юлия Стольникова, которая посетила третий Международный симпозиум пластических хирургов «BellaGel», прошедший в Сеуле. - Также нас познакомили с заводом, который занимается изготовлением грудных имплантатов. Было очень интересно!

Женщина считает, что уровень проведения маммопластики в России находится на таком же высоком уровне, как и в Корее. Однако отметила, что в Сеуле им показывали операции с интрамаммарным доступом, когда рубец под грудью делают по складочке. В Тюмени от такого метода уже отказались, потому что рубец остается заметным. Стольника отметила, сейчас главная тенденция в пластической хирургии - сделать незаметным факт того, что была проведена операция.

ИСТОЧНИК KP.RU