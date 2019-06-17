Две тысячи человек примут участие в нефтегазовом форуме в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-17T09:33:49+03:00

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Десятый Тюменский нефтегазовый форум пройдет в технопарке с 17 по 20 сентября. Об этом рассказали в Департаменте общественных связей региона.

– Ключевыми темами «Технологических дней» в рамках ТНФ-2019 станут строительство скважин, сопровождение бурения, разработка месторождений, геология, геофизика, методы увеличения нефтеотдачи, нефтегазовое оборудование, текущий и капитальный ремонт скважин, системы автоматизации производственных процессов, промышленная и экологическая безопасность, переработка и утилизация промышленных отходов, – рассказали в департаменте.

Также стало известно, что в рамках форума состоится традиционная выставка инновационных проектов и передовых компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Она займет более 2 тысяч квадратных метров, в ней примут участие свыше 50 компаний.

КСТАТИ

В прошлом году Тюменский нефтегазовый форум собрал 130 экспертов и более двух тысяч участников из 20 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU