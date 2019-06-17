Единоросы сделали многодетной семье из Тюмени необычный подарок
Члены «Единой России» подарили многодетной семье из Тюмени кроликов. Кроме того, им достались изготовленные на заводе по современной технологии специальные клетки для содержания животных. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
Многодетная семья Агарковых, в составе которой шесть детей, теперь пополнилась еще и животными. Преподнесли необычный подарок семье члены партии «Единая Россия». Примечательно, что это не единственный презент от партии – в ноябре прошлого года для Агарковых на собранные единоросами деньги построили дом площадью 148 квадратных метров.
По мнению руководителя тюменского регионального отделения «Детского российского фонда» Галины Сушинских, теперь Агарковы могут помогать и другим многодетным семьям – им можно отдавать часть будущего кроличьего потомства. Только одна крольчиха приносит приплод до 300 крольчат в год.
ИСТОЧНИК KP.RU