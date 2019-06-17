Единоросы сделали многодетной семье из Тюмени необычный подарок

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-17T10:05:55+03:00

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Члены «Единой России» подарили многодетной семье из Тюмени кроликов. Кроме того, им достались изготовленные на заводе по современной технологии специальные клетки для содержания животных. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

Многодетная семья Агарковых, в составе которой шесть детей, теперь пополнилась еще и животными. Преподнесли необычный подарок семье члены партии «Единая Россия». Примечательно, что это не единственный презент от партии – в ноябре прошлого года для Агарковых на собранные единоросами деньги построили дом площадью 148 квадратных метров.

По мнению руководителя тюменского регионального отделения «Детского российского фонда» Галины Сушинских, теперь Агарковы могут помогать и другим многодетным семьям – им можно отдавать часть будущего кроличьего потомства. Только одна крольчиха приносит приплод до 300 крольчат в год.

ИСТОЧНИК KP.RU