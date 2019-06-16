Вспыхнувшее во фритюре масло вынудило тюменцев эвакуироваться из «О’Кея»
Пострадавших нет
Вспыхнувшее во фритюре масло вынудило тюменцев эвакуироваться из «О’Кея». Фото: скриншот
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В Тюмени вчера вечером, 15 июня, в здании ТЦ «О’Кей» сработала пожарная сигнализация из-за вспыхнувшего во фритюрнице масла. Благодаря оповещению, более 60 сотрудников и посетителей гипермаркета оперативно эвакуировались на улицу ещё до приезда бригад МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о срабатывании системы оповещения поступила на пульт диспетчера в 22.34. К счастью, горения не было, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU