2019-06-16T16:59:05+03:00
Экономика

Тюменским производителям отныне не будут возвращать нераспроданный товар

Ритейлеры же будут более грамотно строить закупочную деятельность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским производителям отныне не будут возвращать нераспроданный товарТюменским производителям отныне не будут возвращать нераспроданный товарФото: Татьяна Коркина
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Отведённое по закону время – 180 дней – для приведения в норму ранее заключённых договоров на поставку продовольственных товаров в торговые сети закончилось. Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», поправки в закон об основах госрегулирования торговой деятельности и в закон о развитии сельского хозяйства депутаты Госдумы приняли ещё 7 ноября 2018 года. По изменениям, ритейлы отныне не имею права возвращать нераспроданные продукты.

Как отметил вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров, правки помогут вывести тюменских производителей из зависимости федеральных торговых сетей. По его словам, сети могли заказывать неограниченное количество товара, а всё, что оставалось нереализованным, возвращали поставщикам.

- Только на возврате хлебобулочных изделий ежегодно производители теряли более 5 миллиардов рублей. Производители несли огромные убытки: во-первых, когда поставляли свою продукцию по демпинговым ценам, поскольку в сети по-другому попасть невозможно, плюс они выплачивали всевозможные пошлины. И при этом им еще возвращали нереализованный товар, - отметил он.

Новые нормы позволят защитить производителя и побудят ритейлеров более грамотно строить свою закупочную деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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