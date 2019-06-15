2019-06-15T10:25:53+03:00
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В Тюменской области мужчина обокрал односельчанку, пока та находилась на отдыхе

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области мужчина обокрал односельчанку, пока та находилась на отдыхеВ Тюменской области мужчина обокрал односельчанку, пока та находилась на отдыхеФото: pixabay.com
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села Абатское, который подозревается в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть отдела полиции №1 МО МВД России «Ишимский» села Абатское обратилась местная жительница. Она рассказала, что у неё украли золотые украшения. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что ювелирные украшения похитил односельчанин потерпевшей.

Пока хозяйка находилась на отдыхе, мужчина сорвал замок на входной двери, проник в дом и похитил золотые изделия на сумму 50 тысяч рублей. Украшения он собирался продать, но сделать этого не удалось: похищенное изъято и будет возвращено владелице.

В своём преступлении мужчина признался, теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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