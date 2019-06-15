В Тюмени появилась остановка «Сквер Петра Потапова»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-15T10:03:10+03:00

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В Тюмени вновь обустроенная остановка, расположенная по ул. Профсоюзной, 1, получила название «Сквер Петра Потапова». Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс» наименование присвоено в связи с Порядком присвоения, утверждённым администрацией города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, чтв районе улице Барабинской, 1, стр. 1 появилась остановка «ул. Дамбовская», а по улице 50 лет Октября, 118 установили остановочный павильон с одноименным названием «ул. 50 лет Октября». Появилась и новая остановка по улице 50 лет ВЛКСМ, 103. Она называется «Архив Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU