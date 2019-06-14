Стас Костюшкин поздравит тоболяков с днем города

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-14T13:41:16+03:00

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Праздничные мероприятия в честь дня города продлятся в Тобольске три дня. Об этом сообщили в администрации города.

Помимо концертов, горожан ждут различные квесты, а также фестиваль уличного кино. В эти дни по городу будет курсировать брендированный автобус с мобильной экспозицией, посвященной 185-летию Дмитрия Менделеева, откроется арт-пространство «На Челискинцев», а также пройдет фестиваль под названием «Тобольск-спортивный».

Кроме того, горожане увидят карнавальное шествие «Конек-Горбунок. Новый элемент». Также администрация Тобольска обещает праздничный концерт с приглашением звезды российской эстрады. Главным событием этих дней станет выступление поп-певца Стаса Костюшкина, сообщают местные СМИ.После горожане увидят двухуровневый салют.

КСТАТИ

На официальном сайте администрации города размещен интерактивный таймер, который в режиме реального времени показывает количество дней и часов, оставшихся до дня рождения Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU