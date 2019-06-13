Ежедневно спортом занимаются только 7% жителей Тюмени

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-13T16:02:46+03:00

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Занимаются ли российские соискатели спортом, и что для этого предпринимают компании решили выяснить служба исследовании HeadHunter и Всероссийское физкультурно спортивное обществом «Трудовые Резервы». В опросе приняли участие по 10 тысяч респондентов, в том числе – жителей Тюменской области.

Согласно статистике, только 7% соискателей из числа тюменцев занимаются спортом каждый день. Тех, кто не занимается спортом вообще больше - 11%. Примечательно, что регионе существуют целые компании, состоящие сплошь из таких сотрудников. Так, по утверждению 44% респондентов, в их коллективе никто или почти никто не занимается спортом.

Компаний, которые, наоборот, состоят преимущественно из любителей спорта, значительно меньше - всего 15% работают в таком окружении. Еще треть жителей Тюменской области, а это порядка 33% оценивают число своих коллег, занимающихся спортом, как среднее - на 3 из 5 (где 1 — никто не занимается спортом, а 5 — все занимаются спортом).

Среди тех жителей региона, кто все же ведет активный образ жизни, превалируют такие виды спорта как легкая атлетика, занятия на тренажерах и велосипедах. Гораздо меньше тюменцеы играют в хоккей, в баскетбол или в теннис.

Что касается работы по популяризации спорта среди сотрудников со стороны работодателей, то здесь цифры говорят сами за себя. Так, 58% работающих соискателей из Тюменской области сообщили, что в их компаниях ничего не делается для того, чтобы они больше занимались спортом. Лишь в 21% случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия.

- В некоторых компаниях сотрудникам предоставляются скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. Таких среди опрошенных 11%. Еще 9% рассказали, что у них есть корпоративные спортивные команды, участвующих во внешних соревнованиях. У 5% соискателей на рабочих местах проходит зарядка в течение дня, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU