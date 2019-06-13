Бдительность соседки по даче спасло тюменку от серьезных последствий инсульта

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-13T15:19:24+03:00

Женщина вдруг начала говорить несуразицу, что является одним из симптомов

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С приходом лета опасность инсультов у пожилых существенно возрастает. Это связано с тем, что многие люди старшего поколения, забыв про гипертонию, возраст и слабое здоровье, зачастую переоценивают свои силы, занимаясь огородом.

С подобной ситуацией столкнулись две тюменки, соседки по даче. В обед женщины обсудили погоду и рост саженцев, а спустя полчаса вновь встретились у забора, чтобы перекинуться парой слов. Однако очередной диалог показался странным одной из женщин. Ее 68-летняя приятельница начала говорить несуразицу, по многу раз повторяя одни и те же слова.

- Обеспокоенная соседка тут же вызвала скорую и позвонила близким бабушки. Оказалось, что те уже недалеко от дачи. При встрече пожилая женщина не узнала дочь, назвала её именем внучки. Родственники тоже позвонили на станцию скорой помощи, а узнав, что спецтранспорт уже близко, встретили бригаду у въезда в дачный посёлок, - рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

Прибывшие медики заподозрили у тюменки острое нарушение мозгового кровообращения и оперативно доставили её в ОКБ №2. Уже в больнице у пациентки диагностировали ишемический инсульт и провели ей тромболизис – медикаментозное растворение тромба специальными препаратами.

- Такое лечение возможно только, когда пациент обращается за медицинской помощью в период «терапевтического окна» - первые 4,5 часа от момента проявления признаков острого нарушения мозгового кровообращения, - пояснили врачи.

В стационаре ОКБ №2 пациентка провела около двух недель. Помимо неврологов, с ней занималась логопед и инструкторы по лечебной физкультуре. К моменту выписки к пожилой женщине вернулась возможность свободно говорить. Однако для закрепления результата её сразу же направили на второй этап восстановительного лечения.

В период дачно-огородных работ врачи рекомендуют пожилым людям соизмерять желание всё успеть со своими возможностями. Не поднимать тяжести, почаще пить негазированную воду, а при выполнении огородных работ не допускать положения, когда голова находится ниже туловища.

- В тёплую погоду при любой физической активности тело теряет много влаги. Это способствует «сгущению крови» и образованию тромбов в сосудах. Отрываясь, они перемещаются с током крови и могут закупорить сосуды мозга. Для пожилых людей инсульт порой означает полную или частичную утрату самостоятельности, - резюмировала заведующая экстренным неврологическим отделением Областной клинической больницы №2 Лариса Муратова.

ИСТОЧНИК KP.RU