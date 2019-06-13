Тюменки смогут бесплатно провериться на онкологические заболевания

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-13T13:38:21+03:00

Фото Комитета здравоохранения города Тюмени из официальной группы в Фейсбуке

Очередная профилактическая акция «Доктор с вами» пройдет в эту субботу

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Жительницы Тюмени смогут бесплатно пройти обследование в выходной день. В эту субботу, 15 июня, во всех поликлиника города пройдет профилактическая акция «Доктор с вами», которая посвященная вопросам женского здоровья.

Начиная с 9 часов утром горожанок ждут ждать в кабинетах в кабинетах раннего выявления заболеваний. Тюменки смогут пройти обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний.

Также по показаниям будет выполнена кольпоскопия ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Женщин проконсультирует врач акушер-гинеколог, а при необходимости назначит дополнительное обследование.

Пациентки, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России («Водников»), смогут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8. Важно, что для участия в акции не требуется предварительная запись. Прием женщин будет вестись до 15 часов.

Ровно через неделю, 22 июня, проверить свое здоровье сможет сильная половина населения Тюмени, отметили в комитете здравоохранения администрации города. 22 июня состоится акция «Доктор с вами», которая будет посвящена мужскому здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU