Хаотичный свет фонаря выдал двух браконьеров, выслеживавших дичь в тюменских лесах
Сегодня Викуловский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей села Березино. Молодые люди признаны виновными в незаконной охоте.
Инцидент произошел весной 2019 года. Как следует из материалов дела, ночью 15 марта обвиняемые в запрещенные для охоты сроки поехали в лес. Они двигались на автомобиле «Нива». Один из них управлял машиной, а другой фонарем освещал лес, выслеживая животных.
Хаотичный свет, перемешавшийся разные стороны, заметили сотрудники ГИБДД. Он был не похож на свет фар. Полицейские заподозрили выслеживание диких животных и связались с охотинспекторами, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Один из полицейских сел в УАЗ к прибывшим охотинспекторам. Они направились навстречу браконьерам, задержав их. В салоне «Нивы» стражи порядка обнаружили фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы.
Суд назначил каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Ружье, фонарь и гильзы по решению представителя Фемиды будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU