Хаотичный свет фонаря выдал двух браконьеров, выслеживавших дичь в тюменских лесах

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-13T12:12:03+03:00

Каждому предстоит выплатить по 500 тысяч рублей в доход государства

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Сегодня Викуловский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей села Березино. Молодые люди признаны виновными в незаконной охоте.

Инцидент произошел весной 2019 года. Как следует из материалов дела, ночью 15 марта обвиняемые в запрещенные для охоты сроки поехали в лес. Они двигались на автомобиле «Нива». Один из них управлял машиной, а другой фонарем освещал лес, выслеживая животных.

Хаотичный свет, перемешавшийся разные стороны, заметили сотрудники ГИБДД. Он был не похож на свет фар. Полицейские заподозрили выслеживание диких животных и связались с охотинспекторами, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Один из полицейских сел в УАЗ к прибывшим охотинспекторам. Они направились навстречу браконьерам, задержав их. В салоне «Нивы» стражи порядка обнаружили фонарь, заряженное ружье и две стреляные гильзы.

Суд назначил каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Ружье, фонарь и гильзы по решению представителя Фемиды будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU