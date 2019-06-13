2019-06-13T10:58:34+03:00
Происшествия

Житель поселка Московский упал с крыши из-за отсутствия страховки

Мужчина отделался переломами нескольких ребер
Марина Васильева
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Фото из группы "Инцидент Тюмень" во ВконтактеФото из группы "Инцидент Тюмень" во Вконтакте
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Ремонт кровли одного из домов в поселке Московский едва не закончился трагедий. Один из рабочих, выполнявших работы на крыше без страховки, сорвался вниз.

Об происшествии стало известно со слов очевидцев. Судя по информации, опубликованной в группе "Инцидент Тюмень" несчастный случай произошел в районе улице Бурлаки,12. Работы выполнялись на крыше пятиэтажного дома.

- Вызов поступил дежурного скорой помощи поступил в 21.15 ч. Уже спустя девять минут бринада медиков прибыла на место. Карета скорой помощи доставила пациента в ОКБ № 2, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что у пострадавшего диагностировали неосложненные переломы позвонка поясничного отдела и нескольких ребер. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, пациент получает лечение в полном объеме.

По словам жителей ближайших домов, ставших свидетелями происшествия, от серьезных травм мужчину спасли кусты сирени. Они "смягчили" падение на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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