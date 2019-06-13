Врачи помогли тоболяку с редкой патологией, предотвратив атрофию мышц

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-13T07:09:29+03:00

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Нейрохирурги травматологического отделения ГБУЗ ТО «ОБ№3» успешно выполнили шов локтевого нерва. Травма периферических нервов встречается редко. Ранее пациенты с таким диагнозом направлялись на оперативное лечение в Тюмень.

Сейчас пациенты с этой патологией могут быть прооперированы и в Тобольске, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Своевременно выполненная операция при травме периферических нервов позволяет частично восстановить функцию повреждённого нерва и предотвратить атрофию мышц.

Всего же в медицинской практике травмы периферических нервов составляют до 10% от общего числа травм. Они характеризуются как небольшим нарушением движений, так и двигательными расстройствами целых групп мышц, что со временем приводит к атрофии.

ИСТОЧНИК KP.RU