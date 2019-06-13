За прошлый год грибами отравились полсотни жителей Тюменской области

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-13T06:50:54+03:00

В преддверии начала грибного сезона Роспотребнадзор призывает тюменцев быть внимательными

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В преддверии начала грибного сезона управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает гражданам об опасности отравлений грибами. Только за прошлый год в регионе был зафиксирован 51 случай. К счастью, обошлось без летальных исходов.

- Основными причинами отравлений являются: неумение распознать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное их приготовление, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства напоминают, что грибы являются трудно перевариваемым в кишечнике продуктом. Они должны быть исключены из рациона питания детей, пожилых людей, беременных и кормящих матерей, а больных, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек.

Во избежание отравлений рекомендуется собирать только известные грибы, не пробовать сырые и подозрительные грибы на вкус, не собирать грибы вдоль дорог. Хранить дикоросы можно не более 3 часов.

- Первые признаки отравления грибами возникают через 2-8 часов после их употребления. Появляется боль в животе, тошнота, рвота, головные боли, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

При появлении таких симптомов следует незамедлительно обратиться в медучреждение

ИСТОЧНИК KP.RU