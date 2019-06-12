Юные тюменцы могут поправить свое здоровье в «Роднике»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-12T17:06:02+03:00

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Тюменский реабилитационный центр «Родник»на время школьных каникул подготовил все возможные формы и методы оздоровления для отдыха школьников.

По информации департамента социального развития Тюменской области, в «Роднике» запланировано четыре смены. Каждый день любой из смен будет заполнен разными видами деятельности. Это и лечебные процедуры, и купание в бассейне, и физкультурно-оздоровительные мероприятия, и занятия в творческих мастерских, и массовые праздничные программы.

Детям с нарушениями осанки будут предложены магнитотерапия, различные виды массажа, водолечение. Если есть проблемы с нарушениями нервной системы, то будут назначены транскраниальная магнитотерапия, седативные ванны, расслабляющие виды массажа. Для часто болеющих детей – светотерапия, спелеотерапия, ингаляции. Если у ребенка имеется хроническое заболевание, то врачи «Родника» подберут и назначат индивидуальные поддерживающие процедуры.

Добавим, что этим летом в «Роднике» смогут отдохнуть около 200 детей по путевкам софинансирования, приедут на реабилитацию 130 детей с инвалидностью и 95 сопровождающих их взрослых, еще центр ожидает 200 детей, имеющих хронические заболевания и 114 их сопровождающих, а также 79 детей с поражением центральнйо нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU