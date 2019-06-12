В Увате задержан мигрант с поддельными паспортом и правами
На стационарном посту ДПС в Увате сотрудники полиции остановили автомобиль «Тойота» под управлением 42-летнего жителя соседней республики.
По информации УМВД Тюменской области, предоставленные паспорт и водительское удостоверение сразу вызвали сомнение у полицейских. Документы изъяли и отправили на экспертизу. Заключением экспертно-криминалистического центра подтверждено, что паспорт и водительское удостоверение изготовлены кустарным методом и действительно являются поддельными.
Задержанный признался, что ранее был лишен прав, но чтобы зарабатывать, был вынужден купить пакет документов на чужое имя по объявлению.
В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».
ИСТОЧНИК KP.RU