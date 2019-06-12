2019-06-12T11:53:39+03:00
Общество

О сибирской глубинке расскажет фонд «Возрождение Тобольска»

Большой раздел посвящен православной церкви
Алена Кульмухаметова
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О сибирской глубинке расскажет фонд «Возрождение Тобольска»О сибирской глубинке расскажет фонд «Возрождение Тобольска»Фото: Татьяна Коркина
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Альманах «Тобольск и вся Сибирь» расскажет о русской деревне Муромцево из Омской области. Выпуск тома почти в 1000 страниц стал возможен благодаря фонду «Возрождение Тобольска».

В предисловии к выпуску председатель фонда Аркадий Елфимов пояснил, что история села Муромцево и судьбы его жителей по духовно созидающей сути единокровны с тысячами других, имеющих сибирское сердце и корни.

В книге есть обращения губернатора Омской области Александра Буркова и главы Муромцевского муниципального района Вячеслава Девятерикова, а также епископа Муромцевского и Каланчиского Петра.

Отметим, что это первый том альманаха, который рассказывает о сельской сибирской глубинке. На его основе легко воспринимается история освоения Сибири, быт сибиряков, сибирские ремесла, сибирская кухня. Рассказа сопровождается великолепными иллюстрациями.

Большой раздел посвящен православной церкви, отмечает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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