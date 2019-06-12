2019-06-12T08:51:33+03:00
Общество

Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство утят

Видео умилило пользователей соцсетей [видео]
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство уток. Фото с сайта pixabay.comТюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство уток. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в Тюмени на несколько минут было перерыто движение на Тобольском тракте. Виной всему – утиное семейство.

Дикая утка с маленькими утятами боялась перейти дорогу через Тобольский тракт. Мамаша громким кряканьем ограждала малышей от опасности погибнуть под колёсами автомобилей. Но вскоре случилась трагедия – маму сбила машина. Утята остались одни и писком звали на помощь. Один из водителей заметил крошечное семейство и остановился, чтобы помочь. На несколько минут все автомобилисты остановились, а водитель первого авто провел детишек через дорогу. Очевидцы не смогли удержаться и записали видео, которое разместили в разных тюменских группах в соцсети Вконтакте.

Большинство комментаторов кадры спасения уточек умиляют, а кто- то восхищается поступком автовладельцев.

«Давно пора сделать надземный переход для уток», «гордость за людей нашего города берёт» - пишут тюменцы.

Добавим, что видео со спасением уточек выкладываются по всей стране и за рубежом. Просмотры и количество комментариев всегда зашкаливает.

Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство диких утят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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