Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство утят

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-12T08:51:33+03:00

Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство уток. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в Тюмени на несколько минут было перерыто движение на Тобольском тракте. Виной всему – утиное семейство.

Дикая утка с маленькими утятами боялась перейти дорогу через Тобольский тракт. Мамаша громким кряканьем ограждала малышей от опасности погибнуть под колёсами автомобилей. Но вскоре случилась трагедия – маму сбила машина. Утята остались одни и писком звали на помощь. Один из водителей заметил крошечное семейство и остановился, чтобы помочь. На несколько минут все автомобилисты остановились, а водитель первого авто провел детишек через дорогу. Очевидцы не смогли удержаться и записали видео, которое разместили в разных тюменских группах в соцсети Вконтакте.

Большинство комментаторов кадры спасения уточек умиляют, а кто- то восхищается поступком автовладельцев.

«Давно пора сделать надземный переход для уток», «гордость за людей нашего города берёт» - пишут тюменцы.

Добавим, что видео со спасением уточек выкладываются по всей стране и за рубежом. Просмотры и количество комментариев всегда зашкаливает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="136" height="240" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/714274" frameborder="0"></iframe> Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство диких утят.

ИСТОЧНИК KP.RU