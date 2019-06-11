2019-06-11T19:05:11+03:00
Общество

Тюменские «Бабушки особого назначения» изменятся до неузнаваемости

Проект получил грант президента РФ на развитие гражданского общества
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские «Бабушки особого назначения» изменятся до неузнаваемостиТюменские «Бабушки особого назначения» изменятся до неузнаваемостиФото: pixabay.com
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Тюменский проект «Бабушки особого назначения» выиграл первый в 2019 году конкурс грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, благодаря победе представительницы старшего поколения смогут открыть для себя ещё больше новых возможностей.

Проект полностью соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», а также является одним из ведущих направлений повышения качества и продолжительности жизни, развития активного долголетия, а значит, и решения социально-демографических проблем в России. Вместе с партнёрами проекта – специалистами МВД, ГИБДД, учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора – Академия собственной безопасности подготовила для тюменцев серебряного возраста смелые краш-тесты, практикумы, тренинги и мастер-классы.

«Бабули» получат навыки самообороны, изучат правила выбора продуктов питания и права потребителей, приобщатся к экологичному образу жизни, а также станут частью деятельности по сохранению окружающей среды. Также опытные активисты минимизируют возможный ущерб в чрезвычайных и опасных ситуациях.

После того, как «бабули» пройдут обучающие мероприятия, пожилые люди смогут перейти из разряда тех, о ком заботятся, в разряд людей, способных оказать помощь других. Как отметили авторы проекта, «Бабушки особого назначения» - это комплексная новая форма работы с пенсионерами.

- Её главная стратегия – не просто изменить стереотип их мышления в отношении своей безопасности, но и вовлечь в активную общественную деятельность, - рассказали авторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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