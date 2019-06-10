СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-10T06:47:25+03:00

Тюменцы жалуются на конский навоз на тротуарах и нелегальное катание на лошадях Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На Цветном бульваре в Тюмени сотрудники управы Центрального АО, департамента потребительского рынка и участковые уполномоченные УМВД России по городу провели рейд для пресечения незаконного оказания услуг по катанию на лошадях и пони. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, жалобы на действия владельцев животных поступают постоянно.

Тюменцы жалуются на конский навоз, который лежит на тротуаре, замусоренную территорию. В роли конюхов выступаю подростки, у которых нет разрешений на катание детей на лошадях. При передвижении лошадей по Тюмени не принимаются никаких мер, обеспечивающих безопасность животных и людей. Тюменцы отмечают, что в случае чего – претензии предъявлять будет некому.

Также животные могут чем-то болеть, а их хозяева не могут подтвердить, что животные прошли лечение и у них есть профилактические прививки.

Представители тюменской администрации неоднократно проводили разъяснительные работы с лицами, ведущими нелегальную деятельность, однако услуги по-прежнему оказывали. Животные могут вести себя непредсказуемо, загрязнять территорию и объекты благоустройства. По результатам вчерашнего рейда было составлены протоколы об административном правонарушении (замусоривание территории, выгул животных, катание на животных вне специально отведённых мест, незаконная предпринимательская деятельность) на владельцев животных.

В пресс-службе отметили, что подростки – прокатчики вели себя агрессивно, пытались галопом ускакать с территории бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU