Тюменцам предложили разные способы детского отдыха летом

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-09T12:25:11+03:00

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Организовать интересный летний отдых как можно большему числу детей – такую задачу поставили в этом году перед собой управления образования, по культуре, по спорту и молодежной политике Тюменского района.

Для того, чтобы летние каникулы запомнились школьникам столичного яркими событиями, знакомством с новыми друзьями и наставниками, приобретением полезных навыков и умений, детям и родителям предложены разные формы проведения досуга.

Так, в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 6597 человек. Длительность смены, а всего их пять, – 15 рабочих дней. Из семейного бюджета на оплату потребуется 1325 рублей. В четырех школах: Каменской, Акияровской, Чикчинской и Борковской – у детей будет возможность распробовать туристический палаточный отдых, правда, без ночевки.

В «Кулига-парке» откроется районный палаточный лагерь – проект государственно-частного партнерства. На трех сменах, каждая из которых имеет свою тематику, отдохнут 96 ребят в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе подростки, к воспитанию которых нужно проявить особое внимание, и дети из малоимущих семей.

Также летом в селах и деревнях Тюменского района будут работать площадки по месту жительства (от 75 до 80 в разные смены), организуемые учреждениями образования, культуры и спорта. Они дадут возможность увлекательно и с пользой провести время более чем 9 тысячам детей. Особое внимание уделят организации занятости в малонаселенных пунктах, где отсутствуют спорткомплексы, клубы и школы.

Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района предложил новую форму работы с ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации. По вечерам с 18 до 21 часа команды аниматоров-волонтеров будут проводить дворовые игры (квесты, игры по станциям, стратегические игры, конкурсы), выпускать информационных листки по продвижению здорового образа жизни. Сотрудники центра поработают и с родителями: привлекут их к участию в тренингах, ролевых играх, проведут тестирование, научат психологическим упражнениям для релаксации.

Кстати, организаторы летнего отдыха намерены в этом году активнее вовлекать родителей. Упор сделают на формирование ответственности за безопасность своих детей, повышение педагогической грамотности.

ИСТОЧНИК KP.RU