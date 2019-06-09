В Тюмени 17 заключённых пострадали во время пожара в колонии №1
Они отравились продуктами горения
В Тюмени17 заключённых пострадали во время пожара в колонии №1Фото: Татьяна Коркина
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Глубокой ночью в исправительной колонии №1, что находится на улице Ялуторовская, 46 в Тюмени произошел пожар. Возгорание и сильное задымление зафиксировано в одноэтажном здании следственного изолятора в 0.25 часов.
По информации МЧС России по Тюменской области, в здании площадью 300 квадратных метров огонь распространился на пять квадратных метров. Пожарные потушили возгорание за 20 минут и спасли 17 человек.
Выяснилось, что семи заключённым потребовалась медицинская помощь Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Один из них сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо — в тяжелом.
ИСТОЧНИК KP.RU