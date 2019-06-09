2019-06-09T05:57:55+03:00
Общество

Погода в Тюмени 9 июня: солнечно и тепло

В Федорин день обращали внимание на приметы
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 9 июня: солнечно и теплоПогода в Тюмени 9 июня: солнечно и теплоФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье 9 июня в Тюмени солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +19 градусов.

В Тобольске ясно, возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +17 градусов.

В Заводоуковске ясная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +18 градусов.

В Ялуторовске ясная погода, дождей не ожидается. Ветер северный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +18 градусов.

В народном календаре 9 июня отмечают Федорин день. В это время зацветала фиалка, липа, а также распускался тысячелистник. Начинали собирать цветы тысячелистника для приготовления лекарственных средств, снимали и сжигали ловчие пояса яблонь. Приметы говорят, что если в этот день на восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время. Облачная погода, но к вечеру тучи пропадают – примета того, что можно ждать ясного следующего дня. Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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