В Тюмени многодетные семьи создадут спектакль

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-08T09:38:45+03:00

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Поучаствовать в тренингах по пластике, сценической речи, сценической импровизации смогут многодетные семьи Тюмени в рамках проекта «Театральные субботы». Его представляет детский центр «Грин-Ландия» и Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева.

В течение всего лета будут идти занятия, результатом которых станет создание спектакля. К участие в проекте приглашаются многодетные семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Участие в проекте бесплатное.

- Мы приглашаем родителей и их детей погрузиться в театр, как в игру, но не бездумную, а вложить в неё свой смысл. Создать спектакль о том, что волнует именно вашу семью. Ведь совместные постановки сплачивают, объединяют всех членов семьи общностью интересов, являются хорошей школой совместных переживаний, - рассуждают в центре «Грин-Ландия».

Все занятия будут проходить по средам и субботам вечером, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU