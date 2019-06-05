Тюменца, прописавшего в квартире 49 мигрантов, ждёт скамья подсудимых

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-05T13:45:19+03:00

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Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с 21 февраля по 19 марта 2019 мужчина непосредственно или через МФЦ предоставил в орган миграционного учёта уведомления о прибытии в квартиру 49 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. В помещении площадью 53 кв. м. проживала его мать, два брата и сестра с мужем и ребёнком. При этом он знал, что иностранцы проживать там не будут.

Обвинительный акт утверждён прокуратурой округа, материалы направлены мировому судье судебного участка №2 Калининского судебного района Тюмени. Мужчине может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей, принудительные работы на срок до трёх лет или лишение свободы на срок до трёх лет

ИСТОЧНИК KP.RU