2019-06-05T09:01:59+03:00
Общество

Студотряды Тюменской области готовятся к юбилейному трудовому семестру

В них будут трудиться 900 молодых тюменцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Студотряды Тюменской области готовятся к юбилейному трудовому семеструСтудотряды Тюменской области готовятся к юбилейному трудовому семеструФото: pixabay.com
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У здания тюменской администрации (ул. Первомайская, 20) в 15 часов состоится открытие особого трудового семестра, посвящённого 60-летию движения студотрядов в России. В этот день студенческие отряды Тюменской области получат заветные путёвки на «Целину-2019».

На открытии трудового семестра подведут итоги подготовительного периода, вручат путёвки отрядам, которые прошли конкурс на право участия во Всероссийских трудовых проектах, штабам студотрядов образовательных организаций. Выступят и творческие коллективы города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 2019 году студенческие отряды региона будут трудиться на территории Тюменской области и на всероссийских и межрегиональных трудовых проектах. В их числе: Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом – 2019» в Озёрске Челябинской области, ВСС «Мирный атом – ЛАЭС» в Сосновом бору Ленинградской области, Межрегиональный студенческий трудовой проект «Гигант» в Краснодарском крае, Всероссийский студенческий медицинский отряд «Коллеги» в Архангельске и Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд «МОСТ» в Воронежской области.

В общей сложности в строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядах, отрядах проводников и профильных отрядах будут трудиться 900 молодых тюменцев из разных вузов и ссузов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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