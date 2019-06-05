В Ишиме пьяная женщина избила сковородкой подругу-собутыльницу
В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции поступило сообщение из медучреждения, что к ним поступила женщина с телесными повреждениями. На место происшествия оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что две женщины распивали спиртные напитки в доме у общего знакомого.
Общение переросло в драку и подозреваемая ударила потерпевшую сковородкой по голове, высказывая угрозу расправой. В больнице зафиксировали потерпевшей причинение лёгкого вреда здоровью.
Сейчас любительница кухонной утвари находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU