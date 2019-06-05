2019-06-05T08:15:55+03:00
Происшествия

В Ишиме пьяная женщина избила сковородкой подругу-собутыльницу

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Ишиме пьяная женщина избила сковородкой подругу-собутыльницуВ Ишиме пьяная женщина избила сковородкой подругу-собутыльницуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции поступило сообщение из медучреждения, что к ним поступила женщина с телесными повреждениями. На место происшествия оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что две женщины распивали спиртные напитки в доме у общего знакомого.

Общение переросло в драку и подозреваемая ударила потерпевшую сковородкой по голове, высказывая угрозу расправой. В больнице зафиксировали потерпевшей причинение лёгкого вреда здоровью.

Сейчас любительница кухонной утвари находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Тюмени за пять месяцев 2019 года родилось более 5 тысяч детей
В Тюмени осудят мужчину, который похищал деньги у интернет-знакомых
Х Кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты по судебным поединкам завоевал Эмиль Байрамов
Международная благотворительность тюменских юристов в рамках забега «Legal Run»
Александр Моор поздравил тюменцев со Всероссийским днём охраны окружающей среды
Студотряды Тюменской области готовятся к юбилейному трудовому семестру
В Тобольске мужчина выпал c 12-го этажа: тело найдено под окнами дома
В Заводоуковском районе при пожаре найден труп 71-летней пенсионерки
В Тюмени ищут осуждённого с татуировкой «Лей больше», который сбежал из колонии-поселения
В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживания
Житель Тюменской области чуть не убил собутыльника, набросив на него бельевую верёвку
В районе Магистральной в Тюмени появилась «клубничная» остановка
В Тюменской области мужчина жестоко отпинал бывшую супругу
В Тюмени 5 июня погаснут два светофора
Погода в Тюмени 5 июня: в день посадки огурцов в городе ожидается ливень и гроза
Свыше 10 млн рублей потратят на замену водопроводных сетей одного из тюменских сел
В Тюмени простятся с известным общественником Александром Шемякиным
Ушел из жизни председатель первого созыва Тюменской облдумы Николай Барышников
Тюменская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Экс-директор тюменской фирмы не доплатил 23 миллионов рублей налогов
Александр Моор будет рассказывать о главных достижениях Тюменской области в Фейсбуке
Европейские яблоки не дошли до тюменцев – их раздавил бульдозер
В Тюмени ищут подрядчика на многомиллионный контракт по очистке озера Алебашево
Холодный ветер с дождем: на Тюмень надвигается непогода