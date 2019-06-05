В Ишиме пьяная женщина избила сковородкой подругу-собутыльницу

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-05T08:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции поступило сообщение из медучреждения, что к ним поступила женщина с телесными повреждениями. На место происшествия оперативно прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что две женщины распивали спиртные напитки в доме у общего знакомого.

Общение переросло в драку и подозреваемая ударила потерпевшую сковородкой по голове, высказывая угрозу расправой. В больнице зафиксировали потерпевшей причинение лёгкого вреда здоровью.

Сейчас любительница кухонной утвари находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU