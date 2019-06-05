2019-06-05T04:20:58+03:00
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В Тюмени 5 июня погаснут два светофора

Водителей просят принять информацию во внимание
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 5 июня погаснут два светофораВ Тюмени 5 июня погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 5 июня, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики не будут работать на двух перекрёсток.

С 9 до 17 часов светофор погаснет на перекрёстке ул. Ватутина – пр. Шаимский – ул. Менжинского.

С 9 до 19 часов светофор не будет работать на перекрёстке ул. Чаплина и ул. Молодёжной.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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