В Тюмени 5 июня погаснут два светофора
Водителей просят принять информацию во внимание
В Тюмени 5 июня погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 5 июня, погаснут два светофора. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики не будут работать на двух перекрёсток.
С 9 до 17 часов светофор погаснет на перекрёстке ул. Ватутина – пр. Шаимский – ул. Менжинского.
С 9 до 19 часов светофор не будет работать на перекрёстке ул. Чаплина и ул. Молодёжной.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU