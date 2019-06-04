Ушел из жизни председатель первого созыва Тюменской облдумы Николай Барышников

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-04T16:21:57+03:00

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В Тюмени на 74-м году жизни умер известный региональный политик Николай Барышников. Об стало известно сегодня, 4 июня, информацию о случившемся уже подтвердили в Тюменской областной Думе. О причинах смерти Николая Барышникова пока не сообщается.

Николай Барышников был одним из ярких депутатов регионального парламента. На заседаниях он часто брал слово и зачастую выступал с критикой. Одним из своих главных достижений, как депутата, считал работу с избирателями, решение проблемных вопросов на местах.

Он также призывал коллег внимательнее относиться к крестьянским вопросам. В своих интервью депутат неоднократно отмечал, что в аграрном секторе области сделано многое. В регионе действует специальная программа поддержки агропрома с хорошим финансированием. Но, как правило, эти деньги идут на поддержку укрупненных хозяйств.

- А главное – это человек, живущий в селе. И большинство сельского населения не оказалось в созданных при нашей поддержке агрофирмах, они по-прежнему живут за счет личного подсобного хозяйства, - подчеркивал Николай Барышников.

ДОСЬЕ КП

Николай Павлович Барышников Родился 2 января 1946 года. Окончил Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева по специальности «физика», квалификация «учитель физики средней школы». В 1999 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, факультет “Государственное и муниципальное управление”.

Несколько лет проработал в системе образования по специальности. С 1973 по 1994 годы работал в комсомольских, партийных, исполнительных органах власти в Березово, Ханты-Мансийске, Урае.

С 1994 по 1997 годы являлся председателем Тюменской областной Думы первого созыва. Депутат Тюменской областной Думы первого, второго, третьего и четвертого созывов.

ИСТОЧНИК KP.RU