2019-06-04T16:21:57+03:00
Политика

Ушел из жизни председатель первого созыва Тюменской облдумы Николай Барышников

Ветерану регионального парламента было 73 года
Марина Васильева
Поделиться:
Фото facebook.com/duma72Фото facebook.com/duma72
Изменить размер текста:

В Тюмени на 74-м году жизни умер известный региональный политик Николай Барышников. Об стало известно сегодня, 4 июня, информацию о случившемся уже подтвердили в Тюменской областной Думе. О причинах смерти Николая Барышникова пока не сообщается.

Николай Барышников был одним из ярких депутатов регионального парламента. На заседаниях он часто брал слово и зачастую выступал с критикой. Одним из своих главных достижений, как депутата, считал работу с избирателями, решение проблемных вопросов на местах.

Он также призывал коллег внимательнее относиться к крестьянским вопросам. В своих интервью депутат неоднократно отмечал, что в аграрном секторе области сделано многое. В регионе действует специальная программа поддержки агропрома с хорошим финансированием. Но, как правило, эти деньги идут на поддержку укрупненных хозяйств.

- А главное – это человек, живущий в селе. И большинство сельского населения не оказалось в созданных при нашей поддержке агрофирмах, они по-прежнему живут за счет личного подсобного хозяйства, - подчеркивал Николай Барышников.

ДОСЬЕ КП

Николай Павлович Барышников Родился 2 января 1946 года. Окончил Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева по специальности «физика», квалификация «учитель физики средней школы». В 1999 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, факультет “Государственное и муниципальное управление”.

Несколько лет проработал в системе образования по специальности. С 1973 по 1994 годы работал в комсомольских, партийных, исполнительных органах власти в Березово, Ханты-Мансийске, Урае.

С 1994 по 1997 годы являлся председателем Тюменской областной Думы первого созыва. Депутат Тюменской областной Думы первого, второго, третьего и четвертого созывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше 10 млн рублей потратят на замену водопроводных сетей одного из тюменских сел
В Тюмени простятся с известным общественником Александром Шемякиным
Тюменская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Экс-директор тюменской фирмы не доплатил 23 миллионов рублей налогов
Александр Моор будет рассказывать о главных достижениях Тюменской области в Фейсбуке
Европейские яблоки не дошли до тюменцев – их раздавил бульдозер
В Тюмени ищут подрядчика на многомиллионный контракт по очистке озера Алебашево
Холодный ветер с дождем: на Тюмень надвигается непогода
Дорогу залило топливом: на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» перевернулся бензовоз
Вместе с фирмой получил долги: тюменец, помогая знакомым, попал на "уголовку"
Тюменец рискует провести четыре года в тюрьме за наркопритон в квартире
В Тюмени почти на месяц закроют улицу Одесскую
В Тюмени судебные приставы рассказали, что делать, если с вас списали чужой долг
Тюменская профилактическая служба победила во всероссийском конкурсе «Здоровье нации»
В День России тюменцев ждет велофестиваль и велопарад
«Цветочный» глобус появится в тюменском сквере Гимназистов
Нарушения трудовых и жилищных прав: тюменцы идут за помощью в прокуратуру
Тюменцев приглашают на летний фестиваль ГТО
Погода в Тюмени 4 июня: дожди вернулись
Восточный округ Тюмени украсят цветниками и благоухающими клумбами
Съездил за ножом домой: тоболяк убил приятеля, с которым выпивал в кафе
Тюменцам расскажут об изменениях льготной семейной ипотеки
Известный тюменский общественник найден мертвым в своей квартире
Пыталась проглотить свертки: тюменские полицейские задержали наркоторговку из Югры
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
Упала на штырь: медики спасли маленькую тюменку со рваной раной шеи
Леса Тюменской области горят меньше, чем соседних уральских регионов
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы