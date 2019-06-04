В Тюмени ищут подрядчика на многомиллионный контракт по очистке озера Алебашево

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-04T14:00:06+03:00

Работы по контракту рассчитаны на три года Фото: Кира Санникова

Работы по удалению скальных пород и илистых отложений оценили в 67 млн рублей

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В Тюмени объявлен конкурс на определение подрядчика, который займется очисткой озера Алебашево. Работы по контракту рассчитаны на три года и оцениваются в 67,2 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайт госзакупок, прием заявок от участников тендера стартовал сегодня, 4 июня и завершится 19 июня. Сам аукцион пройдет 24 июня в электронной форме.

Победителю предстоит выполнить работы по удалению скальных пород и илистых отложений, дноуглубительные и прочие строительные гидротехнические мероприятия. Среди технических характеристик услуг, заявленных к исполнению, также числится - прикорневая резка камыша, транспортировка отходов на расстояние 14,3 км. на полигон ТБО, монтаж плавучего и береговых пульпопроводов.

Кроме того, подрядчик должен будет выполнить техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель на площади в 7,5389 га. Работы рассчитаны на период 2019-2021 годов. В первый год в рамках контракта планируется освоить 26,2 млн рублей, во второй – 32, 4 млн рублей и в завершающий период – 8,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU