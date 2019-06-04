Нарушения трудовых и жилищных прав: тюменцы идут за помощью в прокуратуру

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-04T06:39:35+03:00

На личный прием к первому заму прокурора обратилось более 20 человек

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров провел личный прием граждан. К нему обратилось более 20 жителей областного центра.

Поводом для обращения стали нарушения социально значимых прав граждан в сфере трудовых, жилищных прав, земельного, уголовно-процессуального законодательства и т.д.

Так, жительница Тюмени подняла вопрос длительного непринятия законного решения по уголовному делу о причинении вреда здоровью вследствие неквалифицированного оказания медицинской помощи.

Другая тюменка обратилась за помощью в связи с нарушением жилищных прав ее несовершеннолетних детей. Еще один тюменец просил провести проверку законности раздела и предоставления земельного участка в собственность городской мэрией, а другой заявитель поставил под сомнение правильность исчисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

- Рассмотрение каждого обращения первым зампрокурора области взято на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU