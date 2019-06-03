Известный тюменский общественник найден мертвым в своей квартире

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-03T15:08:21+03:00

Тревогу забили друзья, с которыми он перестал выходить на связь 30 мая

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Известный тюменский общественник Александр Шемякин найден мертвым в своей квартире. Об этом стало известно сегодня, 3 июня.

Тревогу забили коллеги и знакомые Александра еще в выходные, не дозвонившись до него 30 мая. По словам его друзей, он всегда был на связи, а если сразу не мог ответить на звонок, перезванивал.

- В воскресение ездила к нему домой. Домофон молчал, на стук в квартиру тоже не последовало никакой реакции. Сосед сказал, что ничего не знает, - рассказала одна из знакомых Александра Шемякина.

Сегодня, 3 июня, друзья Александра подали заявление в полицию, а сразу после его регистрации вместе с оперативниками отправились в квартиру, где проживал общественник. Туда же вызвали сотрудников МЧС, чтобы попасть внутрь.

- Александр находился у себя дома. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. На руке остался тонометр, - рассказал один из знакомых общественника, находившийся на месте происшествия вместе с оперативниками в момент вскрытия квартиры.

Смерть общественника уже подтвердили в УМВД по Тюменской области. Точные причины смерти установят следователи. Известно, что Александру Шемякину было 47 лет. Редакция «Комсомольской правды-Тюмень» выражает соболезнования родным и близким Александра Шемякина.

ДОСЬЕ КП

Александр Шемякин родился 4 октября 1972 года. Возглавлял региональную общественную организацию «Народный контроль», являлся членом регионального штаба Народного фронта, экспертом тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство» в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU