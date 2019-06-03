Разбил витрину и украл автомат: полицейские задержали пьяного тюменца с оружием

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-03T11:26:45+03:00

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Сегодня ночью тюменские полицейские, патрулируя город, задержали местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. При проверке документов в рюкзаке мужнины сотрудники патрульно-постовой службы нашли пневматический автомат.

Как оказалось, дебошир похитил оружие его в магазине. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что кража произошла в районе трех часов ночи. Злоумышленник разбил витрину магазина, расположенного на улице Республики, и похитил пневматический автомат стоимостью около 25000 рублей.

- Похищенное 25-летний житель областного центра положил в рюкзак и отправился гулять по городу. Пневматический автомат был сразу же изъят, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU