В Тюмени запретят поворот налево на опасном участке Московского тракта

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-03T09:47:15+03:00

Изменения в организации дорожного движения вводятся с 5 июня

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В Тюмени меняется схема движения на перекрестке улицы Московский тракт в районе АЗС «Лукойл». С 5 июня здесь запрещается поворачивать налево в сторону дороги «Обход города Тюмени», ведущей до Екатеринбурга.

Данные меры вводятся в целях повышения уровня безопасности дорожного. Только за 2018 год на указанном перекрестке произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. В авариях травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

- Объезд для совершения маневра в сторону многоэтажной жилой застройки возможно совершить через транспортную развязку на пересечении улицы Московский тракт и дороги «Обход города Тюмени», - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

В ведомстве призвали участников дорожного движения принять информацию к сведению и учитывать ее при планировать маршрутов передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU