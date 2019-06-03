В Тюмени запретят поворот налево на опасном участке Московского тракта
В Тюмени меняется схема движения на перекрестке улицы Московский тракт в районе АЗС «Лукойл». С 5 июня здесь запрещается поворачивать налево в сторону дороги «Обход города Тюмени», ведущей до Екатеринбурга.
Данные меры вводятся в целях повышения уровня безопасности дорожного. Только за 2018 год на указанном перекрестке произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. В авариях травмы различной степени тяжести получили 9 человек.
- Объезд для совершения маневра в сторону многоэтажной жилой застройки возможно совершить через транспортную развязку на пересечении улицы Московский тракт и дороги «Обход города Тюмени», - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
В ведомстве призвали участников дорожного движения принять информацию к сведению и учитывать ее при планировать маршрутов передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU