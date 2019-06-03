2019-06-03T06:49:32+03:00
Общество

Известные кинематографисты научат тюменских подростков снимать фильмы

В Тюмени начинает работу летняя киношкола «Ноль Плюс»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени открывается летняя киношкола «Ноль Плюс», организованная командой международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» и кинофестиваля «Зеркало Будущего». Она начнет свою работу сегодня и завершиться 14 июня.

В проекте примут участие около 90 детей и подростков. Под руководством приглашенных кинематографистов и мультипликаторов они будут получать новые знания о кино и анимации. Школьники, выбравшие направление игрового кино, придумают идею, распределятся по кинодолжностям, проведут съёмки и смонтируют короткометражные фильмы.

Ребята, желающие развиваться в направлении анимационного кино, на практике познакомятся с его разными видами и техниками. Все произведения участников будут объединены несколькими темами: дружба, семья, город мечты, талант и творчество, любимое дело.

Первыми зрителями фильмов станут родители участников, сообщает администрация города. Творения своих детей они увидят на премьерном показе 14 июня в гимназии №21, в которой и будет проходить киношкола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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