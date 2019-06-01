От тюменских выпускниц ждут заявок на титул «Королевы выпускного бала»

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-01T18:55:31+03:00

До окончания их приема остался всего один день

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Приём заявок на участие в конкурсе красоты для тюменских выпускниц 11-х классов подходит к концу. Девушкам из Тюмени, решившим завоевать титул «Королевы выпускного бала» необходимо успеть до 3 июня оставить информацию о себе по ссылке.

По информации платформы «Мой портал», до окончания приёма заявок остался всего один день. Для того, чтобы стать участницей конкурса нужно прикрепить фотографию и рассказать о дате выпускного бала.

Победительницу проекта выберут тюменские пользователи, которые смогут оставить свой голос понравившейся конкурсантке. Организаторы в свою очередь будут внимательно следить за ходом голосования и контролировать, чтобы не было никаких нарушений. Одно из условий конкурса − выбор выпускницей самого красивого платья, в котором она появится на торжественном событии.

Добавим, что партнеры проекта помогут победительнице стать на празднике настоящей королевой.

ИСТОЧНИК KP.RU