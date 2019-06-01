2019-06-01T17:56:21+03:00
Общество

Оригинальный ремонт «ВАЗа» тюменцы приняли за ДТП с участием подростков

Молодёжь сэкономила на подъёмнике
Алена Кульмухаметова
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Оригинальный ремонт «ВАЗа» тюменцы приняли за ДТП с участием подростков. Фото из соцсети ВконтактеОригинальный ремонт «ВАЗа» тюменцы приняли за ДТП с участием подростков. Фото из соцсети Вконтакте
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Жуткий переполох устроила жительница Тюмени, разместив в соцсети Вконтакте пост с фотографией, где на боку лежит перевёрнутый автомобиль. Отечественная классика «ВАЗ 2105» или «ВАЗ 2107» тёмно-синего цвета «прилёг» недалеко от ТЦ «Окей» по улице Широтная.

- Докатались! Широтная, ОКЕЙ. Всегда малолетки как сумасшедшие гоняли, страшно ходить было! Дай Бог без жертв, может уроком было! – пишет взволнованная тюменка.

Мужчины тут же предположили, что автомобиль на фото скорее специально так лежит и его ремонтируют.

- Судя по подложенной покрышке – ремонтируют, пишет Семён.

- Может чинят, выражает мнение ещё один горожанин.

Вскоре все сомнения развеял сам владелец автомобиля:

- Захзахпхпх, всем привет, я хозяин, на боку она потому что небольшой ремонт, ибо так удобнее, а какие там малолетки катались, я не знаю, у меня все официально. Всё, нормально, я просто рулевой редуктор меняю, – смеётся владелец «ВАЗа» Андрей.

Как выяснилось, мужчина таким образом решил сэкономить на подъёмниках и СТО. Тем более, что отечественные автомобили многие мужчины принимают за конструктор и с удовольствием ремонтируют самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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