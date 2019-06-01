2019-06-01T16:01:18+03:00
Общество

В Ишиме пять писателей получат награду имени Петра Ершова

Работы поступили от писателей Казахстана, Германии, Израиля, Аргентины и Великобритании, России
Алена Кульмухаметова
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В Ишиме пять писателей получат награду имени Петра ЕршоваВ Ишиме пять писателей получат награду имени Петра ЕршоваФото: Татьяна Коркина
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Пять писателей из Волгограда, Екатеринбурга, Астраханской и Тюменской областей стали лауреатами XIV Международной литературной премии имени Петра Ершова за произведения для детей и юношества.

На участие в конкурсе в Союз писателей России было направлено более 400 произведений от писателей Казахстана, Германии, Израиля, Аргентины и Великобритании, России.

Чествование лауреатов пройдет в Ишиме 8 июня. Фестиваль «Ершовские дни» рассчитан на три дня, с 7 по 9 июня. Но, как заметила Надежда Проскурякова, гостей начнут встречать накануне. В Ишим приедут потомки Петра Ершова: Оксана Михайлова, Валентина Нестерова. Они и вручат лауреатам международной премии дипломы, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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