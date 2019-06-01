2019-06-01T14:09:16+03:00
Общество

Новый корпус детского сада торжественно открыли в посёлке Боровский

Для малышей организовали праздничную программу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Новый корпус детского сада торжественно открыли в БоровскомНовый корпус детского сада торжественно открыли в БоровскомФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Двойной праздник у детей и их родителей состоялся сегодня, 1 июня, в посёлке Боровсий – там открыли долгожданный новый корпус «Кораблик» детского сада «Журавушка».

По словам старшего воспитателя Натальи Малыгиной, новый корпус рассчитан на шесть групп, две из них будут подготовительные, перейдут из другого корпуса, и набраны четыре группы детей 2015 года рождения. Благодаря новому корпусу полностью закрыта очередь для малышей старше четырёх лет.

В новом здании просторные комнаты для сна и игр детей, музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, кабинет психолога, логопеда, комната психологической разгрузки, медблок.

Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений с яркими игровыми комплексами.3-этажное здание корпуса «Кораблик» оформлено тематически – на фасаде красуется парус.

Открытые детсада стало фееричным для детей: мастер-классы по росписи на гальке, вязание морского узла, твистинг, бумажное шоу, морские состязания для детей и взрослых, рисование морским песком, аквагрим. Гостей встречали ростовые куклы и капитан корабля с боцманом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24