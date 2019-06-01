СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-01T11:53:27+03:00

Танцевальное шоу «Дорога домой» тюменцы могут увидеть, не выходя из дома

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Запись танцевального шоу «Дорога домой» жители Тюменской области могут посмотреть у себя дома. Показ первого в Тюмени шоу состоялся 28 и 29 мая в тюменском Дворце культуры «Нефтяник». Чтобы посмотреть танец, необходимо перейти перейдя по ссылке.

По информации «платформы «Мой портал», на «Дороге домой» впервые на одной сцене объединились самые яркие представители андеграундной культуры Тюмени. Они рассказали тюменцам и гостям города свою историю о влиянии хип-хопа на их судьбу и о том, как эта культура помогла найти свой жизненный путь.

Добавим, что на сцене «Нефтяника» перед зрителями выступили танцоры команды MAFIA, рэпер Bob Milliar, битбоксер Сергей Черня, брейк-данс команда Soul Force, DJ Вадим Кодзаев и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU