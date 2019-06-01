Тюменские вожатые стали финалистами конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд»
Сразу два тюменских отряда вожатых вышли в финал Всероссийского конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд».
По информации департамента социального развития Тюменской области, в число финалистов вошли отряды «Алые паруса» из детского оздоровительного центра «Алые паруса» и «Большая работа» из детского оздоровительного центра «Остров детства». Тюменцы стали лидерами в номинации «Вожатские команды загородных организаций отдыха и оздоровления детей, областных и федеральных детских центров».
Конкурс организован, чтобы помочь в развитии и популяризации деятельности студенческих педагогических отрядов. В свободное от учебы время студенты занимаются социально-значимой деятельностью, способствуют реализации государственных программ по воспитанию детей. Финал конкурса состоится в октябре 2019 года на базе Всероссийского детского центра «Орленок».
ИСТОЧНИК KP.RU