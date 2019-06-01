2019-06-01T11:02:10+03:00
Общество

Тюменские вожатые стали финалистами конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд»

В свободное от учебы время студенты занимаются воспитанием детей
Алена Кульмухаметова
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Тюменские вожатые стали финалистами конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд»Тюменские вожатые стали финалистами конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд»Фото: Татьяна Коркина
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Сразу два тюменских отряда вожатых вышли в финал Всероссийского конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд».

По информации департамента социального развития Тюменской области, в число финалистов вошли отряды «Алые паруса» из детского оздоровительного центра «Алые паруса» и «Большая работа» из детского оздоровительного центра «Остров детства». Тюменцы стали лидерами в номинации «Вожатские команды загородных организаций отдыха и оздоровления детей, областных и федеральных детских центров».

Конкурс организован, чтобы помочь в развитии и популяризации деятельности студенческих педагогических отрядов. В свободное от учебы время студенты занимаются социально-значимой деятельностью, способствуют реализации государственных программ по воспитанию детей. Финал конкурса состоится в октябре 2019 года на базе Всероссийского детского центра «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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