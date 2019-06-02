В ишимской детской поликлинике появилась инсталляция «Здравографика»
В ишимской детской поликлинике областной больницы №4 открылась интерактивная инсталляция «Здравографика», разработанная по поручению Минздрава и Федерального фонда ОМС одной из страховых компаний. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области со ссылкой на главврача больницы Вячеслава Афанасьева, новая система рассчитана и на детей, и на взрослых.
По его словам, для малышей разработаны интерактивные игры с технологиями дополненной реальности, а для родителей созданы тесты, которые рассказывают о вакцинации, заботе о здоровье детей, возрастных особенностях развития систем детского организма.
- «Здравографика» - стенд, состоящий из большого экрана и сенсорной панели. Внутри собрана библиотека медицинских знаний, рекомендаций. Посетителям достаточно указать свой пол и возраст, после чего выбрать интересующий раздел знаний, - отметил Вячеслав Афанасьев.
В первом разделе («Наиболее значимые заболевания») представлен полный объём медицинской информации, согласованный ведущими специалистами Министерства здравоохранения РФ. Во втором разделе («Профилактика») сделан акцент на своевременное выявление рисков для здоровья, в третьем можно найти рекомендации по здоровому образу жизни. Четвёртый раздел – «Клиентский сервис» - расскажет пациентам о страховой медицине.
Стоит отметить, что такие инсталляции уже появились в детских и во взрослых поликлиниках Сургута, Тюмени и Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU