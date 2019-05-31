Где в Тюмени можно купить самые дешевые продукты

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-31T11:13:36+03:00

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Назван рейтинг цен на продуктовую корзину в торговых центрах Тюмени. Анализ цен провело рейтинговое агентство «Сибирь». Оказалось, что самая низкая цена на самые распространенные продукты в торговой сети «Перекресток». Второе место делят «Магнит» и «Монетка». На третьей позиции – рынок «Михайловский».

Опрос в социальных сетях, который проводился параллельно с мониторингом цен и показал, что большинство тюменцев предпочитают покупать продукты питания в крупных гипермаркетах и торговых сетях.

- Практически одинаковая доля потребителей выбирает магазины «у дома» и продовольственные ярмарки или рынки. Многие тюменцы не стремятся покупать самые дешевые продукты, они готовы немного переплатить, но приобрести качественную и безопасную еду.- прокомментировала директор РА «Сибирь» Екатерина Шилова.

Для исследования был взят набор из десяти продуктов: хлеба, молока, картофеля, лука, моркови, гречневой крупы, сахара, сыра российского (250 гр), колбасы молочной (500 гр), тушенки мясной. В «Перекрестке» корзина с этими продуктами обошлась в 697 рублей. Здесь самая дешевая гречка – всего 25, 90 рублей, и морковь - 25, 90 рублей. В «Магните» и «Монетке» - 730 рублей. Из наиболее дешевых позиций в «Монетке» отмечен стандартный «кирпич» пшеничного хлеба - 16,90 рублей.

Замкнул тройку лидеров тюменский рынок «Михайловский». Здесь стоимость продуктовой корзины начинается от 757, 50 рублей, но и ассортимент некоторых товаров шире, чем в популярных торговых сетях. Есть также самая свежая продукция местных фермеров.

Четвертую позицию рейтинга заняла продуктовая корзина гипермаркета «Лента» общей стоимостью 773,43 рубля. При этом здесь зафиксирована самая низкая цена на 1 кг сахара - 40, 89 рублей.

На пятой строчке оказался продуктовый магазин «Абсолют» со стоимостью продуктовой корзины от 814 рублей. На шестом месте – «Пятерочка». Здесь приобрести указанные продукты можно по общему чеку от 845,90 рублей.

Отметим, мониторинг цен на продукты проводился с 1 по 25 мая 2019 года. Не учитывались продукты по акции, распродажам и скидкам.

ИСТОЧНИК KP.RU